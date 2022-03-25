Роспотребнадзор составил антирейтинг свердловских перевозчиков

Жители региона за 2021 год жаловались в Роспотребнадзор на перевозчиков 673 раза. Из них 392 обращения были связаны с воздушными перевозками, 102 — с автотранспортом, 7 — с железнодорожными перевозками, 172 жалобы — с такси и каршерингом. Ведомство провело 109 проверок, выявив 101 нарушение. Общая сумма наложенных штрафов составила 3 957 000 рублей.

«В 2020 году было вынесено 25 постановлений о назначении административного наказания, общая сумма штрафов — 438 500 рублей», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор составил список недобросовестных перевозчиков на основании жалоб свердловчан и проведённых проверок.

На первом месте АО «Авиакомпания “Уральские авиалинии”»: вынесено 82 постановления о назначении административного наказания, общая сумма наложенных штрафов — 3 723 000 рублей. Второе место занимает ООО ТК «Кашалот»: вынесено шесть постановлений о назначении административного наказания, общая сумма наложенных штрафов составила 71 000 рублей. На третьем месте авиакомпания «Победа»: вынесено три постановления о назначении административного наказания, общая сумма наложенных штрафов — 43 000 рублей.

Пятое место антирейтинга занимает перевозчик из Екатеринбурга в Кушву и Нижний Тагил ИП Яковенко А.В. Ему вынесено два постановления и назначено предупреждение. На шестом месте перевозчик ООО «Союз-НТ», которому принадлежит большинство маршруток Нижнего Тагила, ему вынесено одно постановление, назначено наказание в виде предупреждения.