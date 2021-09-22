Роспотребнадзор сообщил о росте числа больных ковидом в 36 регионах после выборов

В 36 регионах России наблюдается серьёзный рост заболеваемости коронавирусом, сообщила в эфире программы «Поздняков» на канале НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова. Заявление прозвучало после трёхдневного голосования на выборах в Госдуму и выборах региональных парламентов.

По словам Поповой, рост заболеваемости COVID-19 сейчас можно назвать «интенсивным» — более 6% за неделю.

«Мы видим рост. Впервые за восемь недель. Девятая неделя даёт рост, и сразу на 6,8%. Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним ещё 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста [заболеваемости коронавирусом]», — отметила она.

Согласно официальной статистике, на 21 сентября в России зарегистрировано более 7,3 млн случаев заражения ковидом, умерли почти 200 тысяч человек.

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней. Гражданам предстояло выбрать депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов РФ и депутатов заксобраний. Также в эти дни проходили муниципальные выборы.

Центральная избирательная комиссия России подсчитала 100% голосов на выборах депутатов Госдумы. У «Единой России» — конституционное большинство. По итогам обработки всех протоколов «Единая Россия» получила 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%. Остальные партии не проходят в российский парламент.