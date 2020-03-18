Роспотребнадзор сообщил о 37 жителях Екатеринбурга, госпитализированных с подозрением на коронавирус

По состоянию на сегодняшний день с стационарах Екатеринбурга с подозрением на коронавирус находится 37 человек, сообщила пресс-секретарь территориального управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

По её словам, всего с января в стационары с подозрением на коронавирус доставлялись 96 человек, официально подтвердилось заболевание пока только у одного пациента. При этом на данный момент у свердловчан отобрано уже 5,7 тысячи анализов на COVID-19. Те, кто госпитализировался, проходили тест трижды.

О том, что в Екатеринбурге выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19, стало известно 17 марта. Информацию подтвердил свердловский губернатор Евгений Куйвашев — на своей странице в соцсети Instagram он написал, что заболела девушка, прилетевшая из Италии.

«Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, а люди, которые с ней контактировали, отправлены на карантин», — добавил глава региона.

После этого официальное подтверждение о первом случае заражения появилось на сайте Роспотребнадзора. Заболевшая сейчас находится в инфекционном отделении ГКБ № 40, её самочувствие врачами оценивается как удовлетворительное.