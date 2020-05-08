Роспотребнадзор рекомендовал остановить раздельный сбор мусора на время пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора на время пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

По мнению ведомства, любой утилизированный предмет может быть потенциально загрязнён, потому что многие заражённые коронавирусом лечатся дома.

«При переработке вторсырья, а также при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования персонала предприятия и загрязнения производственной среды. На время пандемии коронавирусной инфекции рекомендуется приостановить раздельный сбор мусора», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Ведомство считает, что при правильной упаковке отходов вирус погибнет через три дня и не нанесёт ущерба.

Напомним, ранее Минприроды предложило сделать бесплатным вывоз и переработку отходов для россиян, которые сортируют мусор, следует из дорожной карты по внедрению раздельного сбора мусора. Кроме того, ведомство предлагает освободить от уплаты НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а физлиц, получивших доходы от сдачи или продажи вторсырья, — от уплаты НДФЛ.