Роспотребнадзор продлил действие антиковидных мер в России до 2024 года

Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. Соответствующее постановление сегодня подписала главный санитарный врач страны Анна Попова. Документ вступает в силу с 17 ноября.

Также в документе отмечается, что вакцинированным или переболевшим коронавирусом в течение последних шести месяцев не нужно будет соблюдать двухнедельный карантин в случае контакта с заболевшим COVID-19.

А вот непривитые и не переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев должны 14 дней соблюдать режим самоизоляции, если они контактировали с теми, у кого выявлен коронавирус.

Также Роспотребнадзор обозначил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19.