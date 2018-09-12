Роспотребнадзор предложил приравнять геном россиян к персональным данным

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о персональных данных, в которых предлагается отнести к числу охраняемой персональной информации геном россиян, со ссылкой на заявление главы ведомства Анны Поповой на Восточном экономическом форуме пишет «Интерфакс».

По её словам, в 2006 году, когда принимался закон о персональных данных, определять геном быстро и дёшево не умели.

«А сегодня мы говорим, что знания о моём геноме — это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему, кто сочтёт возможным вытащить из моей клетки крови то, что он сегодня секвенирует», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что соответствующие поправки уже были согласованы в ведомствах и в ближайшее время документ планируется внести в Госдуму.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что по всей России «целенаправленно и профессионально» идёт сбор «биологического материала», и отметил, что цель этого процесса неясна. В Пентагоне объяснили, что сбор биоматериала проводился для исследования опорно-двигательного аппарата с целью выявления «различных биомаркеров, связанных с травмами».