Роспотребнадзор попросит губернатора Свердловской области запретить подросткам ходить в ТЦ без родителей

Руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских заявил на пресс-конференции, что ведомство хочет запретить подросткам находиться в торговых центрах без родителей, чтобы группы несовершеннолетних не становились разносчиками инфекции, пишет Znak.com.

По его словам, в Роспотребнадзоре настаивают на включении этой меры в указ губернатора региона о режиме повышенной готовности.

«В таком случае контроль за нарушениями будут осуществлять сначала администраторы ТЦ с помощью своей службы безопасности, затем — полиция и министерство общественной безопасности региона. Это уже ответственность родителей», — сказал Козловских.

Руководитель управления Роспотребнадзора также добавил, что вопрос будет ещё раз поднят на ближайшем заседании оперштаба.

«Мы считаем, что эта мера должна дать определённый результат. Ряд субъектов Федерации такое решение уже приняли», — отметил он.