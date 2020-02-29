Роспотребнадзор попросил россиян воздержаться от заграничных поездок из-за коронавируса

Роспотребнадзор попросил россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса. Об этом журналистам сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Для того чтобы на сегодняшний день считать себя защищёнными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», — цитирует Попову ТАСС.

Кроме того, она добавила, что гражданам необходимо соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией — держать чистыми руки и все гаджеты, не забывать ополаскивать лицо и промывать носовые ходы в течение дня. При малейшем недомогании нужно обратиться за медицинской помощью.

«При недомогании, если вы видите его у ваших близких, нужно их поместить в отдельную комнату, обеспечить отдельной посудой и вызвать врача на дом. Вот сегодня идеальный вариант — это вызывать врача на дом, чтобы он определил. Если врач назначает, мы обследуем на все вирусы, респираторные и сегодня обследуем на коронавирус, если есть к тому показания», — подчеркнула она.

Попова также сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.