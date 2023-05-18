Роспотребнадзор помог тагильчанке вернуть деньги за ненужный товар

Нижнетагильский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области помог тагильчанке вернуть деньги за навязанные ей дополнительные покупки при приобретении телефона в ООО «Сеть Связной». Там женщина купила смартфон XiomiRedmi 9T с якобы бесплатной «Яндекс станцией» за 13 450 рублей.

Выбирая телефон, женщина сообщила сотруднику «Связного» о намерении приобрести смартфон в рассрочку, без всяких дополнительных покупок. Но после этого ей предложили в подарок «Яндекс станцию лайт с Алисой» при условии заключения кредитного договора с АО «Тинькофф Банк». Женщина согласилась, однако впоследствии увидела в чеке, что «Яндекс станция» была включена в стоимость покупки и её цена составила 3699 рублей. После этого тагильчнка обратилась в магазин с просьбой вернуть ей денежные средства, но ей отказали, и тогда она пожаловалась в Роспотребнадзор.

«Юрлицо было привлечено к административной ответственности. Решение было принято в Арбитражном суде Свердловской области, Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. Далее с целью восстановления прав потребителя Нижнетагильским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области было подготовлено исковое заявление, которое было рассмотрено мировым судьёй судебного участка № 2 Ленинского судебного района Нижнего Тагила. В пользу потребителя взыскана стоимость “Яндекс станции”, возмещение морального вреда и штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требование потребителя», — пояснили в ведомстве.