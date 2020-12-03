Роспотребнадзор подтвердил повторные случаи заражения коронавирусом в Свердловской области

Начальник Центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина на заседании городского оперштаба заявила о повторных случаях заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте городской администрации.

«Среди излечившихся от коронавируса бытует мнение, что им больше не надо соблюдать масочный режим и меры безопасности. Это не так, прошу акцентировать внимание населения на этом. Случаи повторного заболевания есть», — подчеркнула Потапкина.

Она отметила, что в торговых центрах и общественном транспорте становится меньше нарушителей масочного режима, «что говорит о растущем самосознании жителей и гостей Екатеринбурга». По мнению представительницы Роспотребнадзора, дальнейшему росту такого самосознания будет способствовать распространение алгоритма действий в борьбе с коронавирусом, который разработала горадминистрация.

В августе вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, курирующий работу оперативного штаба по борьбе с COVID-19, сообщал, что в регионе не зафиксировано случаев повторного заражения. Появляющуюся же информацию о повторных случаях он объяснял «психозами и неврозами».