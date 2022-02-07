Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19

В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, подобные ограничения теряют смысл.

Как рассказали в оперштабе, данное постановление касается в том числе тех, кто был отправлен на самоизоляцию до того, как оно вступило в силу. Если человеку выдали больничный как контактному лицу, то в понедельник, 7 февраля, он будет закрыт автоматически.

Лечившихся от COVID-19 дольше недели будут выписывать без отрицательного теста на коронавирус. Если же срок лечения оказался короче, то тест все же потребуется. Пациента выпишут, если отрицательный результат теста будет получен не ранее чем через три дня после того, как был получен положительный тест.

Кроме того, перчатки исключили из перечня мер по борьбе с распространением вируса. Теперь в списке правил гигиены, перечисленных в постановлении, остались только мытьё рук, ношение медицинских масок и использование антисептиков.