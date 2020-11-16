Роспотребнадзор ограничил сроки проверки тестов на COVID-19 до 48 часов

Тест на коронавирусную инфекцию теперь должен быть выполнен в течение 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. Это следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также выписка пациентов, перенёсших COVID-19, будет осуществляться после сдачи одного отрицательного теста, а не двух, как ранее. В случае положительного результата повторная сдача теста возможна не ранее чем через три дня.

Контактировавшим с больными больше не требуется сдавать тест на коронавирус. При отсутствии симптомов предусматривается только 14-дневная самоизоляция.