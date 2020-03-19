Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции всех лиц, прибывающих на территорию РФ, в домашних условиях. При отсутствии такой возможности — пребывании в больницах.

Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано на официальном портале правовой информации. Обеспечить изоляцию должны главы регионов. При наличии возможности карантин нужно проходить дома, в других случаях — в больнице.

Кроме того, Роспотребнадзор требует от россиян, вернувшихся из-за границы, сообщить свои личные данные и данные о поездке на региональную горячую линию.

Ранее самоизолироваться должны были те, кто прибыл в Москву из США, Великобритании, стран Евросоюза и всех стран Европы, не входящих в ЕС, включая Беларусь и Украину.

Официально число заболевших в России на сегодня составляет 147 человек. 19 марта стало известно о смерти 79-летней пациентки, у которой был коронавирус.