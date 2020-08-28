Роспотребнадзор объявил о намерении закрыть школы от родителей ради профилактики коронавируса

В новом учебном году, который начнётся 1 сентября, школы России не будут доступны для посещения родителями, со ссылкой на начальника отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галину Яновскую пишет РИА Новости.

По её словам, родительские собрания будут проходить в онлайн-режиме, а родителей в школу будут пускать «только в случае необходимости».

Ранее Роспотребнадзор утвердил новые санитарные нормы для работы школы в условиях пандемии коронавируса: школы должны отвести для каждого класса свой кабинет, в котором на каждого ученика должно приходиться не менее 2,5 метра, и исключить все общешкольные и межклассовые мероприятия, за исключением линеек 1 сентября. Кроме этого, школам предписано проводить усиленную дезинфекцию помещений и измерять температуру школьников на входе — если она превышает 37,1 градуса, в школу такие дети не допускаются в рамках противоэпидемических мероприятий.