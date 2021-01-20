Роспотребнадзор: Нижний Тагил входит в группу риска по числу острых отравлений алкоголем

Нижний Тагил находится в группе риска по распространённости острых бытовых отравлений алкоголем. Вместе с ним Роспотребнадзор выделил Артинский городской округ, Каменск-Уральский и Дегтярск.

По данным ведомства, в 2020 году в больницы Свердловской области было госпитализировано 998 человек с диагнозом «острое отравление алкоголем». Это 27,7% в общей структуре отравлений, но на 28% ниже уровня 2019 года.

Чаще всего отравления алкоголем получают свердловчане от 36 до 54 лет. Таких в 2020 году было 388 человек. Вслед за ними идут люди старше 55 лет — 198 человек. Также 166 острых отравлений алкоголем получили жители Свердловской области от 18 до 35 лет, ещё 107 человек — дети до 14 лет.

Женщины получали отравления почти в 5 раз реже, чем мужчины. При этом среди отравившихся половина — это неработающие граждане трудоспособного возраста, 143 человека — школьники, 29 человек — неорганизованные дети, 84 человека — работающие и 135 человек — пенсионеры и инвалиды.