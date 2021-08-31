Роспотребнадзор начал проверку спорткомплекса под Екатеринбургом из-за жалобы на массовое отравление хоккеистов

В спортивном комплексе «Курганово» под Екатеринбургом началась проверка из-за жалобы на отравление юных хоккеистов во время спортивных сборов, пишет E1.ru.

«У меня ребёнок 2009 года. Приехали в минувшие выходные. Часть детей питалась в местной столовой, часть — нет. Вечером у сына началась жуткая рвота и повысилась температура. Сейчас уже порядка 10 человек из нашей команды заболели. Стали обзванивать другие команды, там тоже есть заболевшие. Мы написали санврачам и в правительство», — рассказала одна из мам.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области подтвердили, что к ним поступила жалоба о случае кишечной инфекции в СК «Курганово». 30 августа в спортивном комплексе работала выездная проверка — санитарные врачи осматривали пищеблок, персонал и изучали документацию. Проводился отбор проб для лабораторных исследований.

«У нас пока нет зарегистрированных экстренных уведомлений о случае заболеваний кишечной инфекцией в "Курганово". Когда поступает пациент с кишечной инфекцией, больницы обязаны подавать экстренное уведомление о нём в единую информационную базу. Но в случае с хоккеистами этого пока не произошло. Тем не менее из-за официального обращения наш южный территориальный отдел начал эпидемиологическое расследование», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В спортивном комплексе «Курганово» подтвердили, что проверка у них проводилась, и отметили, что речи о массовом заболевании не идёт, но от других комментариев там отказались.