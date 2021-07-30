Роспотребнадзор изменил правила сдачи тестов на коронавирус для возвращающихся из-за границы россиян

Роспотребнадзор изменил порядок сдачи ПЦР-тестов для возвращающихся в Россию граждан, говорится в приказе главного государственного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном на портале правовой информации.

Из документа следует, что россияне должны будут размещать результаты тестов на портале госуслуг в течение четырёх календарных дней, данная мера вступает в силу с 30 июля. Также в постановлении указано, что гражданам в течение трёх календарных дней со дня прибытия в Россию необходимо пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР, а до получения результата соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

При этом сдавать тест не придётся тем, кто в течение последних 12 месяцев сделал прививку от COVID-19 или за последние шесть месяцев переболел коронавирусом. Тем не менее данные об этом всё равно нужно загрузить на портал госуслуг в течение четырёх дней со дня прибытия в страну.

Тем, кто проигнорирует требование Роспотребнадзора и не загрузит результаты ПЦР-теста на сайт «Госуслуги» после возвращения из-за границы, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если же действия (бездействия) повлекли вред здоровью другого человека, размер штрафа может составить от 150 до 300 тысяч рублей.

Напомним, с 1 мая россияне должны были сдавать два ПЦР-теста в течение пяти суток после возвращения в РФ. Интервал между тестами должен составлять не менее суток, их результаты нужно было загрузить на портал госуслуг и соблюдать режим изоляции до получения результатов второго теста. За невыполнение требований Роспотребнадзора по сдаче двух ПЦР-тестов и загрузке результатов на портал госуслуг мог прийти штраф — от 15 до 40 тысяч рублей.

С 7 июля обязательную сдачу ПЦР-тестов по возвращении из-за рубежа отменили для российских туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса в течение последнего года или переболели инфекцией в последние полгода. Остальным гражданам необходимо было в течение трёх дней с момента прибытия сдать тест на COVID-19.