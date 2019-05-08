Роспотребнадзор: Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своём диагнозе

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своём положительном статусе, со ссылкой на материалы исследования Роспотребнадзора пишут «Ведомости».

Совместно с федеральным центром гигиены и эпидемиологии ведомство подсчитало, что в январе — декабре 2018 года в России было зарегистрировано более 86 500 таких заболеваний, в 2017 году — более 88 600.

В России более чем у 714 тысяч человек диагностирован ВИЧ, сообщала в ноябре 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова. По оценке руководителя Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадима Покровского, официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных — более 1 млн человек, а незарегистрированных — ещё минимум 300 тысяч.

По данным организации ЮНЭЙДС, которая координирует международные меры противодействия СПИДу, на планете насчитывается 36,9 млн людей, живущих с ВИЧ. 75% из них знают о своём положительном статусе, остальные не подозревают о нём. Более половины инфицированных получают антиретровирусную терапию (ВИЧ относят к семейству ретровирусов, суть терапии — в снижении уровня вирусной нагрузки на ВИЧ-инфицированного до нулевого уровня). Неопределяемая вирусная нагрузка (ВИЧ-инфицированный не передаёт своё заболевание партнёру при незащищённом контакте) зафиксирована у 81% из них. В мире более 35 млн человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ.