Роспотребнадзор будет помогать тагильчанам при оформлении банкротства

Нижнетагильский пункт консультаций по вопросам защиты прав потребителей расширит спектр услуг. Теперь специалисты филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области будут помогать при оформлении банкротства физических лиц. Как говорят в ведомстве, эта процедура довольно длительная: на её проведение в МФЦ отводится 6 месяцев, а через арбитражный суд оформление банкротства занимает от 6 месяцев до полутора лет.

Специалисты сообщают, что банкротство возможно провести в упрощённом порядке через МФЦ, если сумма долга от 50 тысяч до 500 тысяч рублей и судебные приставы признали, что у должника нет денег или имущества, чтобы выплатить долги через арбитражный суд.

«Списание долгов — законная процедура, регулируемая специальным законом № 127 ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. Оформление процедуры банкротства позволит должнику аннулировать долги, если нет возможности их выплачивать и в ближайшее время финансовое положение не изменится», — сообщают в Роспотребнадзоре.

Специалисты консультационного пункта Роспотребнадзора оказывают полный комплекс услуг по сопровождению процедуры банкротства физического лица, куда входит: бесплатная консультация, подготовка необходимых документов, оформление заявления о признании гражданина банкротом, а также полное сопровождение дела в суде.

Адрес и график работы консультационных пунктов в Нижнем Тагиле:

улица Карла Маркса, 29, кабинеты 1, 2. Телефон: 8 (3435) 41-83-62, режим работы: ежедневно с 8:30 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00;

улица Окунева, 22, кабинет 208, режим работы: каждый понедельник и четверг с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:30.

Информацию о работе и услугах консультационного пункта можно получить на сайте и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».