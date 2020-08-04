Роспечать планирует создать систему борьбы с фейками за 94 млн рублей

Роспечать предлагает создать дата-сервис на основе искусственного интеллекта для проверки достоверности новостей, со ссылкой на письмо замруководителя Роспечати Ильи Лазарева, направленное в Минкомсвязь 31 июля, пишет РБК. Представитель Минкомсвязи подтвердил получение письма.

Дата-сервис или агрегатор с помощью искусственного интеллекта сможет сопоставлять «максимальное количество фактов, относящихся к сообщению», и выявлять неверные, следует из письма Лазарева. Сервис должен учитывать авторитетность источника (например сайты ведомств или государственных новостных агентств), время публикации, ссылки, изображения и видео. Механизм призван автоматизировать поиск источников или распространителей недостоверных новостей. Воспользоваться сервисом смогут как частные пользователи и организации, так и надзорные ведомства, предполагают в Роспечати. Реализовать проект предполагается в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Из письма следует, что создать такой дата-сервис нужно к 2023 году, а затраты на него оценены в 94,3 млн рублей.

По словам представителя Минкомсвязи, ведомство совместно с заместителями по цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств сейчас работает над формированием паспорта федерального проекта «Искусственный интеллект». Предложение Роспечати лишь одно из многих, которые сейчас поступают в Минкомсвязь в ответ на запрос замминистра Максима Паршина, добавил представитель министерства.

Эксперты, опрошенные изданием, назвали сложности, с которыми могут столкнуться авторы идеи. Руководитель группы машинного обучения компании «Инфосистемы Джет» Ярослав Шмулев подчеркивает, что сервис по распознаванию фейковых новостей «сделать возможно, технологии для этого есть, проблемой может стать только природа данных».