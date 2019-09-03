Роскосмос потратит более 436 млн рублей на разработку материалов для ракетно-космической техники

Роскосмос планирует заключить контракт на разработку новых высокотемпературных композиционных материалов для ракетно-космической техники. Согласно документам, опубликованным 3 сентября на сайте госзакупок, на эти цели планируется потратить 436,45 млн рублей.

По информации ТАСС, разработка технологий для перспективных изделий ракетно-космической техники будет носить шифр «Прорыв-1».

Исполнитель, которого выберут в ходе открытого конкурса, должен будет выполнить НИР к 15 ноября 2023 года. В перечень работ включены патентные исследования, разработка технологической документации, проведение предварительных испытаний опытных образцов.

В документе отмечается, что «стоимость работ не может превышать цены, установленной государственным контрактом, и может изменяться в пределах, установленных законодательством Российской Федерации».