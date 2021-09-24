«Роскосмос» потратит 1,7 млрд рублей на рендеры колонизации Луны

Корпорация «Роскосмос» объявила конкурс на проведение прикладных исследований, связанных с вопросами колонизации Луны: исследователи должны будут ответить на широкий перечень вопросов, начиная с того, какие опасности и неудобства ждут космонавтов на спутнике, и заканчивая тем, как должны будут выглядеть их скафандры. Проект контракта выложен на сайте госзакупок, пишет «Коммерсантъ».

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надёжную реализацию пилотируемых полётов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учётом необходимости решения медико-биологических проблем», — значится в описании поставленной задачи.

Среди перечня конкретных вопросов, которые интересуют «Роскосмос», — рекомендации по созданию малого взлётно-посадочного корабля, который будет осуществлять перевозки между Луной и её орбитой, макеты новых скафандров с системами жизнеобеспечения, учитывающими последние разработки и особенности пребывания на Луне, макеты лунохода, луномобиля и лунных баз, концепции ракет для транспортировки грузов для миссии.

От победителя тендера ждут в первую очередь визуализации того, как будут выглядеть компоненты миссии, а также тактико-технических требований к ним. Проект рассчитан на 3 года, но первые результаты «Роскосмос» рассчитывает получить уже к концу 2022 года.