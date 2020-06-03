«Роскосмос» начнёт выпускать лифты с голосом Гагарина

Входящий в госкорпорацию «Роскосмос» Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) начнёт производство лифтов с голосом космонавта Юрия Гагарина, со ссылкой на пресс-службу корпорации пишет ТАСС.

В основном Усть-Катавский вагоностроительный завод специализируется на производстве трамвайных вагонов, однако предприятие уже получило сертификат на производство лифтов.

Предполагается, что перед началом движения лифта из динамиков будет звучать фраза «Поехали!», произнесённая Гагариным, после чего заиграет музыка. Лифт будет оснащён зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем и речевым информатором.

На заводе «Роскосмоса» рассчитывают, что до конца 2020 года будут производиться 50 лифтов в месяц. По словам генерального директора УКВЗ Романа Новикова, лифты планируется продавать во всех регионах России.