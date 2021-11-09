Роскомнадзор запретит онлайн-кинотеатрам показывать фильмы с нетрадиционными сексуальными отношениями

На заседании Общественного совета при Роскомнадзоре обсудили перечень изменений в действующем законодательстве. Ведомство предлагает ввести ряд ограничений, касающихся демонстрации контента с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. К сексуальным девиациям относят педофилию, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред.

«Одна из инициатив предлагает дополнить закон “Об информации, информационных технологиях и защите информации”, внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6 этого закона», — сказано в публикации.

Как пишет издание, статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Их предлагается дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации».

Предполагается, что интернет-провайдеры и операторы будут обязаны блокировать страницы с такими материалами по требованию Роскомнадзора. Также предлагается, что в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» добавят запрет на описание и демонстрацию таких отношений.