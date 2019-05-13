Роскомнадзор заблокировал в России сайт «Путинизм как он есть»

Роскомнадзор внёс в реестр запрещённых ресурсов сайт «Путинизм как он есть», пишет «Радио Свобода». Сейчас при заходе на него читатели видят сообщение о том, что «доступ к данному ресурсу ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации».

По предварительным данным, причиной блокировки стало решение Солнцевского районного суда от 20 декабря 2018 года по иску бизнесмена Сергея Михайлова: суд по его ходатайству постановил, что Михайлов не был главарём Солнцевской преступной группировки по кличке Михась, о чём были публикации на заблокированном сайте.

Сайт «Путинизм как он есть» возник в 2015 году и, как ранее рассказывал главный редактор Артём Круглов, был задуман как «энциклопедия путинского режима». На сайте публикуются статьи о тёмных сторонах биографии президента. Нередко там можно встретить материалы, в которых говорится о якобы имеющихся связях Путина и его окружения с организованной преступностью.

Ранее, в апреле, Роскомнадзор заблокировал сайты ярославских СМИ 76.ru и «Яркуб», после того как издания опубликовали новости об оскорбляющей Путина надписи на здании областного управления МВД. Неизвестный, напомним, на колоннах здания полиции синей краской написал два слова, обозвав человека по фамилии Путин представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

При этом никаких документов и уведомлений редакции не получали. Сайты были разблокированы только после удаления фото с хулиганским граффити.