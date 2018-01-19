Роскомнадзор заблокировал одиозный свердловский новостной портал

Доступ к интернет-сайту rupolit.net заблокирован по решению Роскомнадзора. Точные причины блокировки на данный момент неизвестны. Домен содержится в реестре сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, однако к качестве основания указано решение Генпрокуратуры от 22 июля 2016 года.

«Это беспредел, непонятно, за что блокировали. Были коммерсанты, которые угрожали через людей, что нас закроют. Но это норма журналистской работы. [Предприниматель] Андрей Биржин, например, обещал заблокировать. Будем обращаться в суд, оспаривать это», — прокомментировал агентству Ura.ru владелец ресурса Александр Устинов.

Александр Устинов был создателем сайта ystav.com, информполитика которого была сосредоточена на критике губернатора Евгения Куйвашева и информации из анонимных источников. Позже Устинов заявил, что продал одиозный портал, однако практически сразу запустил новый проект rupolit.net, в котором стало появляться больше федеральных «слухов».