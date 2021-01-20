Роскомнадзор требует от TikTok удалить видео с призывами участвовать в протестах

Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok перестать распространять видео, в которых пользователи призывают участвовать в протестах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что решение принято на основании требования Генпрокуратуры страны. По данным ведомства, в TikTok публикуют видео с призывами к подросткам участвовать в несогласованных массовых мероприятиях.

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть TikTok направлено уведомление о необходимости удаления информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия. Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok», — говорится в сообщении.

РКН также обратился ко всем социальным сетям, информационным ресурсам и СМИ с требованием не допускать распространения информации, «вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия».