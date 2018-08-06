Роскомнадзор превысил полномочия при блокировке миллионов IP-адресов из-за Telegram

Представители Генпрокуратуры сообщили, что не давали указания Роскомнадзору по блокировке миллионов IP-адресов после запрета Telegram. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документы госучреждения и адвоката Данила Бухарина. Последний сейчас представляет в суде интересы владельца заблокированного сайта posterslegends.com (ООО «Живая фотография») и добивается признания блокировки незаконной. Ответчиками по иску выступают Роскомнадзор и Генпрокуратура.

В сервисе проверки ограничения доступа к веб-сервисам было написано, что IP-адреса заблокированы на основании решения Генпрокуратуры от 16 апреля. Однако в ведомстве отметили, что в официальной бумаге ничего не говорилось о блокировке IP-адреса истца. Документ предписывал заблокировать семь аккаунтов Telegram с пропагандой запрещённых организаций. В связи с этим в Генпрокуратуре заключили, что ведомство не может быть ответчиком по иску владельца портала. Адвокат компании Данил Бухарин считает, что Роскомнадзор превысил свои полномочия во время борьбы с мессенджером Павла Дурова.

Напомним, 16 апреля Мещанским судом Москвы была санкционирована блокировка Telegram на территории России по иску Роскомнадзора. Это произошло из-за отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. После этого были заблокированы десятки миллионов IP-адресов, что привело к сбоям в работе тысяч интернет-ресурсов. Максимальное число заблокированных IP приближалось к 20 миллионам. Сейчас в реестре запрещённых сайтов остаётся около 3,8 миллиона IP-адресов.