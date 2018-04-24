Роскомнадзор предложил новые правила добавления сайтов в «чёрный список»

Роскомнадзор предложил блокировать сайты на основании судебных решений по административным делам в рамках закона об информации, пишет «Коммерсантъ».

По словам опрошенных изданием экспертов, ведомство хочет добавить новое основание для внесения в список запрещённых сайтов, чтобы легализовать массовые блокировки, проводимые в попытках ограничить доступ к Telegram.

«Вероятно, в надзорном ведомстве поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях, и решили оперативно и непублично устранить этот пробел и таким образом подвести правовую базу под свои действия», — заявила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировать Telegram c 16 апреля, ограничение доступа к мессенджеру связано с отказом передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

В попытках ограничить доступ к Telegram Роскомнадзор заблокировал около 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, в связи с чем проблемы с доступом появились у многих сторонних сайтов и сервисов.

Накануне, 23 апреля, пользователи в России столкнулись со сбоями в работе почти всех сервисов Google. Это произошло после того, как Роскомнадзор добавил в список запрещённых IP-адреса основной страницы поисковика. Позже ведомство заявило, что не имеет отношения к проблемам с доступом к сервисам.

Telegram предложил российским пользователям 22 апреля запустить из окон бумажные самолётики. Мессенджер назвал это акцией в поддержку свободного интернета, приуроченной к седьмому дню блокировки Telegram в России.