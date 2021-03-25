Роскомнадзор подготовил приказ о регистрации в социальных сетях по паспорту и телефону

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) подготовила приказ, по которому новые пользователи социальных сетей и мессенджеров должны будут в обязательном порядке предоставлять номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту, пишет «Коммерсантъ».

Документ размещён портале regulation.gov.ru 23 марта для обсуждения со стороны граждан России и экспертов. Согласно приказу, интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей для разных целей обработки данных через собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора.

Проект готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые частично вступили в силу в марте. Инициатива Роскомнадзора направлена в первую очередь на социальные сети и мессенджеры, пояснил автор поправок депутат «Единой России» Антон Горелкин. У сервисов, по его словам, будет выбор: либо они запустят собственные платформы для сбора согласий, либо будут использовать Единую информационную систему, интегрированную с госуслугами.

Эти данные будут проверяться через портал госуслуг, с которым интегрируют ЕИС. В ней смогут также зарегистрироваться компании и ведомства, введя ИНН, ОГРН и другую информацию. Данные всех зарегистрированных в системе пользователей могут предоставляться «иным госорганам в случаях, определённых федеральными законами», следует из документа.

В соответствии с проектом Роскомнадзора пользователь может сам решить, через какую систему давать согласия. Если он выберет ЕИС, придётся внести в специальную форму ФИО, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.