Роскомнадзор подал в суд на Первый канал за использование сюжета СМИ-иноагента

Управление Роскомнадзора обратилось в суд с иском к Первому каналу за нарушение законодательства «О СМИ» — в программе «Время покажет» был показан сюжет телеканала «Настоящее время»* без маркировки «СМИ — иностранный агент», со ссылкой на данные базы «Электронное правосудие» пишет РБК.

В программе, вышедшей 11 марта, был использован сюжет телеканала «Настоящее время»*, который внесён Минюстом РФ в список иноагентов. Протокол был составлен 26 марта, а рассмотрение дела в Арбитражном суде Москвы назначено на 6 мая.

В опубликованном на сайте Первого канала выпуске «Время покажет» от 11 марта видеоматериалов, ставших поводом для иска Роскомнадзора, нет. На YouTube-канале госканала выпуск недоступен. В выпуске ведущие обсуждали политику США после вступления в должность президента Джо Байдена, возобновление боёв на Донбассе, нападение на офис микрокредитной организации в Северодвинске и представление российского посольства в адрес МИД Великобритании из-за программ влияния на русскоязычное медиапространство в стране.

Общественно-политическое ток-шоу «Время покажет» выходит на Первом канале с 2014 года. Его ведут Артём Шейнин, Екатерина Стриженова и Анатолий Кузичев. В передаче обсуждаются вопросы внешней и внутренней политики России, взаимодействие власти и общества.

* По решению Минюста России телеканал «Настоящее время» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.