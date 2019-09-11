Роскомнадзор отказался проверять опубликованную в Telegram базу данных из-за блокировки мессенджера

Роскомнадзор отказался реагировать на публикацию в телеграм-канале «Товарищ майор» базы данных задержанных на акциях протеста, со ссылкой на ответ ведомства жительнице Москвы Марьям Саларзай пишет в своём телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Персональные данные Саларзай были в слитой базе данных — в частности, её адрес, телефон и номер паспорта. После этого она обратилась в Роскомнадзор. В ответе ведомства говорится, что мессенджер Telegram в России заблокирован. В Роскомнадзоре также отметили, что внеплановую проверку проводят в том случае, если в обращении граждан есть материалы, подтверждающие факт нарушения их прав. Роскомнадзор не увидел оснований проводить проверку по заявлению жительницы Москвы.

Напомним, 9 августа анонимный телеграм-канал «Товарищ майор» опубликовал данные нескольких тысяч пользователей. Часть из них были задержаны на московских акциях протеста 27 июля и 3 августа. Кроме того, в базе есть данные журналистов «Дождя», «Медиазоны», «Медузы» и других.