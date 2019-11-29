Роскомнадзор опубликовал список интернет-ресурсов, распространяющих фейковые новости

Роскомнадзор представил первый список интернет-ресурсов, распространяющих фейковые новости. На сайте ведомства указано, что в перечень попали источники, которые не менее двух раз упоминались в документах генпрокуратуры, направленных в РКН с целью исполнения закона «Об информации».

«Данный открытый перечень призван стать отраслевым инструментом медиа для определения источников недостоверной информации, публикуемой в интернете. Обновление перечня производится еженедельно», — цитирует Znak.com сообщение РКН.

Пока что в списке 27 информационных ресурсов. Из популярных медиа в список попали группы «ВКонтакте» Mash, MDK, «Лентач», также там упоминаются РБК и Gazeta.Ru с указанием, что недостоверная информация распространялась в комментариях пользователей в соцсетях. Издание РБК расценило внесение в список как нанесение ущерба репутации, поскольку непосредственно на их ресурсах фейковых материалов не появлялось.

Как пишет телеграм-канал «Медиакиллер», РКН также включил в список персональные страницы пользователей сети и YouTube-каналы, количество подписчиков на которых не превышает 100 человек. Так, например, в перечне значится канал «Яркое ТВ», у которого 48 подписчиков. Его авторов обвиняют в «распространении недостоверных сообщений о проведении революции в Российской Федерации».

Напомним, закон о фейковых новостях был подписан Владимиром Путиным 18 марта. Согласно нему, Роскомнадзор имеет право блокировать интернет-ресурсы, публикующую ложную информацию. За распространение фейков также предусмотрено административное наказание: штраф за распространение недостоверной информации составит от 30 до 100 тысяч рублей. В случае если это привело к помехам в работе транспорта или других жизненно важных объектов, штраф составит от 100 до 300 тысяч рублей, если в результате погибли люди — 300–400 тысяч рублей.