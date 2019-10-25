Роскомнадзор опубликовал исследование о связи певца Егора Крида с масонами

Роскомнадзор 25 октября опубликовал «социокультурное исследование медиасреды выступлений Егора Крида», выполненное Межрегиональной общественной организацией «Национальный совет социальной информации». Помимо творчества певца, эксперты изучили его татуировки и пришли к выводу, что они связаны с масонами.
Как пишет Znak.com, исследование было проведено в Тюмени, где в начале октября «Тюменский родительский комитет» призывал бойкотировать концерт артиста. В документе сообщается, что основная задача исследования — «защита права детей на безопасное и свободное развитие путём создания здоровой и развивающей информационной среды в виртуальном и реальном культурном пространстве регионов России».
Изначально эксперты сообщают, что русский рэп, исполняемый Кридом, «рефлектирует социальные конфликты через искусство в агрессивном стиле контркультуры».
«Егор Крид, сын состоятельных родителей, ставший в 20 лет звездой шоу-бизнеса, представляет зрителям чисто коммерческую версию российского хип-хопа, нацеленную на гламурную жизнь по западным образцам американской шоу-звезды», — резюмировали они.
Также были изучены татуировки на теле певца. После чего тюменские эксперты вынесли вердикт, что Крид является «типичным представителем» движения New Age.
«По некоторым оценкам, это движение берёт начало в масонской организации», — заявили они без ссылки на источники, подтверждающие данную информацию.
Не понравился аналитикам и псевдоним артиста. По их мнению, «Крид», который «в переводе с английского означает "кредо, вера, убеждения"», является негласным лозунгом движения. Кроме того, по мнению экспертов, «для русскоязычного населения слово "Крид" ассоциируется с древнерусским словом "кривда", которое является синонимом лжи, антонимом правды и истины». Помимо этого, они нашли связь псевдонима рэпера с игрой Assassin’s Creed — кредо убийцы.
«Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению New Age, хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской. Итак, Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей российской молодёжи через музыку антиценности сатанизма. Тотальный цинизм певца проявляется в пренебрежении как к моральным, так и к культурным нормам россиян», — заключили специалисты РКН.
Проанализировав содержание и контекст выступлений артиста, эксперты пришли к выводу, что они «носят растлевающий характер для несовершеннолетних и асоциальный характер для всего российского общества».
«Взаимное действие привлекательной внешности, соблазнительных манер и танцев певца с яркой самопрезентацией его имени как героя — носителя доброй славы "воина-защитника" создают абсолютно позитивное смысловое поле для восприятия детьми и подростками, способствуя его некритичному безусловному принятию на уровне подсознания. Обманутое таким образом доверие подростков вовлекает их в западню псевдолюбви (пародии на любящего человека, злонамеренного притворства). Аналогия такого обмана есть в русской народной сказке "Волк и семеро козлят", где разоблачается злодейское воздействие изменённого голоса (подделанного под материнский тон) на коллективное сознание детей», — заключила государственная экспертиза.