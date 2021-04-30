Роскомнадзор обязал Twitter удалить весь запрещённый контент до 15 мая и пригрозил ему блокировкой

Роскомнадзор заявил, что Twitter обязан удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая, в противном случае соцсеть может быть заблокирована на территории России, сообщается на сайте ведомства.

В РКН рассказали, что с момента принятия решения о замедлении трафика Twitter администрация социальной сети удалила или заблокировала 60% материалов с запрещённой в России информацией (детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом). В Роскомнадзоре уточнили, что за время принятия ограничительных мер ведомство выявило в соцсети более 900 новых запрещённых материалов, среднее время реагирования соцсети на требования РКН по вновь выявленным материалам составляет 81 час, а это не соответствует требованию законодательства — согласно закону на удаление отводится 24 часа.

Ранее, 10 марта, регулятор объявил, что замедляет работу Twitter для всех мобильных устройств и для 50% компьютеров. Ограничения в основном затронули графические изображения, видео- и аудиоконтент. Текстовые сообщения в социальной сети отправляются без проблем. Действия Роскомнадзора связаны с тем, что сервис не удалял запрещённый контент по требованию ведомства.

Вскоре после введения ограничений произошли сбои в работе сайтов Кремля, Госдумы, правительства, а также самого Роскомнадзора, МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета и ряда других министерств и ведомств, а также в работе YouTube, Google, «Яндекса» и МТС. Также появились сообщения о медленной работе всех сайтов с «t.co» в домене.

По данным РКН, в Twitter были обнаружены более 3,1 тысячи материалов, которые регулятор посчитал запрещённой информацией. Всего регулятор направил администрации соцсети свыше 28 тысяч требований об удалении определённого контента.