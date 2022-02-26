Роскомнадзор обязал ряд СМИ удалить недостоверную информацию о ситуации в Украине и запретил называть военную спецоперацию ВС РФ нападением, вторжением и объявлением войны

Роскомнадзор направил ряду СМИ уведомления об удалении с сайтов недостоверной информации о военной спецоперации в Украине.

«СМИ должны удалить материалы о гибели мирных жителей Украины в результате действий России и материалы, в которых военная операция называется нападением, вторжением или объявлением войны. В противном случае неудаления недостоверной информации всем этим изданиям грозит блокировка», — заявили в Роскомнадзоре.

По мнению ведомства, эти СМИ под видом достоверных сообщений разместили не соответствующую действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением либо объявлением войны.

Также в заявлении ведомства говорится о начале административных расследований по факту распространения этими СМИ ложной информации. Роскомнадзор напомнил, что правонарушение влечёт наложение штрафа до 5 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор потребовал, чтобы СМИ пользовались только официальными источниками информации, освещая ситуацию в Донбассе.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе, целью которой президент Владимир Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию» Украины. Российское Минобороны заявляет, что выводит из строя военные объекты страны, нанося удары высокоточным оружием.