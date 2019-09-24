Роскомнадзор объявил о начале монтажа оборудования для изоляции Рунета в случае угрозы

Роскомнадзор начал устанавливать на сетях провайдеров оборудование, которое в случае появления угроз позволит изолировать российский сегмент интернета от остального мира, заявил ТАСС глава ведомства Александр Жаров.

По словам Жарова, в конце сентября начнётся тестирование этого оборудования, которое завершится к ноябрю.

«Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока всё идёт нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах», — сказал Жаров.

Напомним, законопроект, позволяющий изолировать Рунет, был принят весной 2019 года. Согласно документу, российские власти (Роскомнадзор) будут контролировать все передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров.

Несмотря на то что закон должен вступить в силу в ноябре 2019 года, Роскомнадзор уже начал готовить правила его применения, а Минкомсвязи определило перечень угроз, при которых возможна изоляция Рунета. Часть требований подзаконных актов эксперты уже назвали невыполнимыми.