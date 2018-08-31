Роскомнадзор и ФСБ тестируют системы глубокого анализа трафика для более эффективной блокировки запрещённых сайтов

Роскомнадзор и ФСБ тестируют DPI-системы разных производителей для эффективной блокировки Telegram и других запрещённых ресурсов, со ссылкой на источники и протокол заседания комиссии с участием этих ведомств пишет Reuters.

По словам совладельца упомянутой в протоколе компании «НТЦ Протей» Антона Пинчука, Роскомнадзор решил найти «эффективное решение для анализа, фильтрации и блокировки, которым можно было бы оснастить сети операторов по всей стране». Источники агентства подтвердили, что Роскомнадзор и ФСБ хотят установить лучшее решение «на сетях всех операторов связи в России».

Пинчук добавил, что его компания отказалась от участия в проекте, так как «задача была поставлена масштабная, а сроки для подготовки совсем небольшие».

«Для того чтобы передать сообщение, Telegram достаточно одного сетевого пакета. А все протестированные DPI с первого же пакета не способны распознать этот мессенджер, тем более он в заголовке пакета маскируется то под https, то под антивирус и так далее. Поэтому пока никто это тестирование успешно не прошёл», — рассказал руководитель другой компании-производителя DPI.

Испытания, в которых участвуют системы нескольких разработчиков, проводятся на сети Ростелекома в Реутове. Источники в двух компаниях рассказали, что первые тесты оказались неудачными. По словам одного из них, системы должны были блокировать используемые Telegram протоколы MTProto и SOCKS, однако выполнение задачи приводило к блокировке и других сервисов, в том числе «Сбербанк онлайн».

Напомним, Роскомнадзор с апреля 2018 года пытается заблокировать Telegram в России из-за отказа выдать ФСБ ключи шифрования. Ведомство заблокировало почти 20 миллионов IP-адресов, что привело к нарушениям в работе сотен сервисов, однако Telegram продолжил работу у большинства российских пользователей.