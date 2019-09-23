Роскомнадзор готовится создать список распространителей фейк-ньюс

Роскомнадзор планирует создать на своём сайте список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют недостоверную информацию, со ссылкой на материалы доклада главы Роскомнадзора Александра Жарова к форуму Союза журналистов России «Вся Россия» пишет ТАСС.

«Роскомнадзор со своей стороны проработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении "фейков"», — говорится в докладе.

Отмечается, что в этом перечне будут указываться адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию, и описание такой информации.