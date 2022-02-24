Роскомнадзор будет блокировать и штрафовать СМИ за недостоверные данные о спецоперации в Украине

Роскомнадзор проинформировал средства массовой информации о том, что будет блокировать недостоверные материалы и публикации, которые касаются проведения спецоперации на территории Украины.

В ведомстве сообщили, что за последние сутки значительно возросло количество случаев распространения СМИ и различными пабликами в соцсетях непроверенной информации. В связи с этим Роскомнадзор сообщает об обязательном использовании СМИ достоверной информации, полученной ими только из официальных российских источников.

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников. Распространение ложной информации в сети Интернет повлечёт за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”», — сообщается на сайте ведомства.

Также распространение заведомо ложной информации влечёт за собой ответственность, предусмотренную ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения в виде административного штрафа на сумму до 5 млн рублей.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что только российские официальные информационные источники распространяют достоверную и актуальную информацию.