​​​​​​​Роскачество рекомендовало российским пользователям перейти на отечественные платформы, чтобы не потерять свои данные 

В Роскачестве пользователям Сети посоветовали перейти на отечественные облачные и почтовые сервисы, чтобы не потерять личные данные. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Бодрова, перенести письма и файлы стоит, чтобы не потерять доступ к данным в случае блокировки доступа к зарубежному почтовому сервису.

«Российские компании используют отечественные хостинги, где информация пользователей находится в облачном хранилище. Именно российские сервисы несут ответственность за сохранность данных. Российские облака защищают персональные данные не хуже иностранных сервисов, соблюдая все уровни защиты, согласно международным требованиям безопасности», — пояснил Сергей Бодров.

Также пользователям посоветовали перенести письма с зарубежных почтовых ящиков на российские и привязать Apple ID к российскому адресу почты. Кроме того, данные из облачных хранилищ Google и Apple тоже стоит перенести на смартфон, жёсткий диск компьютера и ноутбука или облако, чьи серверы размещены в РФ. Перенос файлов необязательно производить вручную — можно воспользоваться как внутренними ресурсами серверов, так и сторонними приложениями.

Что касается социальных сетей, то в случае прекращения работы WhatsApp можно перенести все переписки в Telegram.