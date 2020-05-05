Рошаль заявил, что оптимизация медицины в России не была рассчитана на работу в условиях катаклизма

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии врач Леонид Рошаль заявил во время заседания ОНФ, что проводимая в России последние 15–20 лет оптимизация медицины не была рассчитана на работу в условиях катаклизма.

Он также напомнил, что около 10 месяцев назад ОНФ провёл закрытое обсуждение по теме «Оказание медицинской помощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших», решения и замечания участников совещания были направлены в Минобороны, МЧС, ФОМС и Минздрав.

«Мы выступали против проводимой в течение более 15–20 лет оптимизации здравоохранения, которая была рассчитана на спокойную жизнь и без катаклизмов», — цитирует Рошаля ТАСС.

Медик также отметил, что в текущей ситуации каждый регион страны должен быть самодостаточным, а расчёт штата медиков и коек должен проходить с учётом чрезвычайных ситуаций.