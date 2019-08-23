Росгвардия закупила в Чечне восемь вездеходов за 18 млн рублей. Цену на них завысили на 6 млн рублей

Росгвардия закупила у Российского университета спецназа в Чечне восемь автовездеходов-багги «Чаборз МЗ» за 18,1 миллиона рублей, сообщают «Открытые медиа».

Каждый автомобиль обошёлся ведомству в 2,2 миллиона рублей, хотя производитель обещал, что машины будут стоить по 1,5 миллиона. «Чаборзы» производят в Гудермесе, их на 90% собирают из деталей отечественного производства. В 2017 году эксперты отмечали высокую стоимость машин — около 1,5 миллиона рублей.

Росгвардия оказалась крупнейшим государственным заказчиком «Чаборзов». Кроме неё, машины закупило АО «Курорты Северного Кавказа» — четыре вездехода за 7 миллионов рублей (то есть по 1,7 миллиона за штуку) планируют использовать на чеченском горнолыжном курорте «Ведучи».