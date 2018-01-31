Росгвардия проверит охрану «Росатома», МЧС и «Почты России»

Росгвардия запланировала масштабные проверки ведомственной охраны госкорпораций, ревизии намечаются в подразделениях «Росатома», Росрезерва, МЧС и «Почты России», пишет «Коммерсантъ».

В феврале проверкам подвергнется ФГУП «Атом-охрана», занимающееся ведомственной охраной «Росатома». По данным издания, Росгвардия впервые после её создания будет проверять «Росатом». Последний раз проверки в госкорпорации проходили в 2014 году, ещё до создания Росгвардии и передачи ей контрольных функций. В течение месяца ведомством будет проверен центральный офис ФГУП и десятки его подразделений на объектах в 22 регионах России.

В июне проверки пройдут в подразделении ведомственной охраны Росрезерва, в августе будут проверены соответствующие структуры МЧС, а в сентябре — ФГУП «Почта России». Проверки станут продолжением подобных ревизий, которые в 2017 году прошли во ФГУП «Ведомственная охрана промышленных объектов» Минпромторга, ФГУП «Связь-безопасность» и ФГУП «Главный центр спецсвязи» Минкомсвязи, а также на предприятии «Росинкас» Центробанка. Издание отмечает, что тогда были выявлены «многочисленные нарушения, а за ними последовали и конфликты».