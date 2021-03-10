Росгвардия проведёт тренинги для студентов журфака МГУ по освещению акций протеста

Специалисты Росгвардии проведут лекции-тренинги для студентов факультета журналистики МГУ, на которых будущим журналистам расскажут, как безопасно освещать массовые акции, со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна пишет «Интерфакс».

На заседании комитета Госдумы декан журфака МГУ Елена Вартанова предложила провести мастер-классы для будущих журналистов или записать для них видеоролики с объяснениями, как им нужно себя вести на акциях; подготовить такие материалы она попросила правоохранительные органы и Союз журналистов России.

Хинштейн согласился с предложением и добавил, что опыт в будущем можно будет распространить на факультеты журналистики в других вузах. Идею также поддержал главнокомандующий войсками Национальной гвардии России Олег Плохой — по его мнению, такие тренинги важны «для будущих журналистов с точки зрения применения этих памяток, всех этих актов, которые касаются именно безопасности журналистов». Он сказал, что Росгвардия выделит представителей своих пресс-служб, чтобы «разбирать конкретные ситуации» с точек зрения правоохранительных органов и журналистов.

В начале 2021 года МВД, Росгвардия, Союз журналистов России и Роскомнадзор разработали единые требования к корреспондентам, освещающим массовые акции. Они обяжут журналистов носить бейджи и жилеты с надписью «Пресса», а также иметь при себе редакционные задания. Сейчас проект приказа вынесен на общественное обсуждение до 18 марта.