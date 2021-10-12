​​​​​​​Росгвардия предложила дать силовикам право по своему усмотрению отказывать гражданам в лицензии на оружие

Росгвардия предложила наделить МВД и ФСБ правом проверять граждан, собирающихся покупать оружие, соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Документ предполагает, что по итогам проверки гражданину может быть отказано в получении лицензии, если в отношении него «вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности». Проверка также сможет стать основанием для аннулирования ранее выданных разрешений.

В пояснительной записке к документу подчёркивается, что такие ограничения помешают получить доступ к оружию террористам, экстремистам, членам организованных преступных группировок, а также тем, кто хочет использовать его незаконно.

В России за несколько месяцев произошли два массовых убийства — в мае девять человек погибли при нападении на школу в Казани, в сентябре шесть человек были убиты в университете в Перми. В обоих случаях преступники использовали легально купленное оружие.

После стрельбы в Казани ужесточить правила владения оружием потребовал президент Владимир Путин. В июне Госдума повысила минимальный возраст, необходимый для покупки оружия, — с 18 до 21 года.