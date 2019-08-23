Росгвардия планирует обязать власти предоставлять здания и землю для нужд силовиков

Росгвардия разработала проект постановления правительства, по которому ведомство на период выполнения боевых задач может требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять помещения и землю, сообщает RNS.

Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных актов и сейчас проходит стадию общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. В тексте проекта говорится, что здания, помещения или земельные участки должны будут предоставляться Росгвардии «на период подготовки и выполнения войсками национальной гвардии служебно-боевых задач, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 6 и 7 части 1 статьи 2 Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации"».

В законе сказано, что под этими пунктами подразумеваются следующие задачи: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции; содействия пограничным органам ФСБ в охране государственной границы РФ; надзор за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия и обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

При штатной ситуации власти должны будут предоставить Росгвардии требуемые объекты или землю на основании письменного запроса, на рассмотрение которого отводится десять рабочих дней. Во время экстренных случаев запрос делается в устной форме, а затем в течение следующих суток должно быть предоставлено письменное подтверждение.