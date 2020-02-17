Росгвардия и МВД наказали сотрудников за превышение полномочий на митингах в Москве

Руководство Росгвардии и МВД наказало сотрудников за превышение полномочий на митингах в июле — августе 2019 в Москве, со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева пишет ТАСС.

Сенатор пояснил, что с сотрудниками, которые превышали полномочия, «была проведена огромная работа», однако конкретных цифр по числу наказанных Бондарев не привёл.

«Если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов», — сообщил Виктор Бондарев.

По словам Бондарева, действия Росгвардии и МВД во время московских летних митингов «были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».

Напомним, 27 июля и 3 августа 2019 года в центре Москвы прошли несогласованные акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в городскую думу.