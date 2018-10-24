Росгвардии разрешили останавливать машины наравне с ГИБДД

Сегодня, 24 октября, вступает в силу постановление кабинета министров о включении Росгвардии в число органов, уполномоченных следить за безопасностью дорожного движения, пишет «Парламентская газета».

Государственный надзор в области безопасности дорожного движения поручен военной автомобильной инспекции Росгвардии в части отдельных функций по федеральному надзору в войсках национальной гвардии и включает в себя осуществление административных процедур, предусмотренных законодательством РФ об административных правонарушениях. В частности, предметом проверок будет являться соблюдение требований к изменению конструкции автомототранспортных средств и прицепов к ним.

В постановлении также приводится перечень должностных лиц военной автоинспекции нацгвардии, наделённых правом контроля.

По мнению экспертов, этот шаг является ещё одним подтверждением того, что ГИБДД в недалёком будущем ждёт глобальная реформа либо полная ликвидация, пишет Ura.ru.

«Есть вариант, что создадут подразделение по американской модели — объединят ГИБДД с патрульно-постовой службой. То есть сотрудники будут заниматься и уличными драками, и нарушениями Правил дорожного движения», — предположил руководитель московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Официально в Госавтоинспекции информацию о готовящейся реформе категорически опровергают. По заявлению заместителя начальника Главного управления ГИБДД МВД России генерал-майора полиции Владимира Кузина, «этот вопрос вообще не обсуждается».