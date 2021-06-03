Росгидрометцентр заявил об угрозе засухи в Свердловской области

Руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд заявил об угрозе засухи в Свердловской, Курганской и Челябинской областях из-за низкого числа осадков, выпавших весной, пишет РИА Новости.

«Заметный дефицит осадков наблюдается в Свердловской области, Челябинской, Курганской очень мало осадков выпало в целом за последние два месяца — от 16 до 50% от нормы. Достаточно сказать, что в Курганской области выпало три миллиметра осадков», — сказал Вильфанд.

По его словам, сейчас эти регионы будут находиться под пристальным вниманием специалистов.

Вильфанд также заявил, что нынешним летом ни в одном субъекте России не ожидается аномальных температур выше или ниже нормы, они будут приближены к средним многолетним значениям.

В Свердловской области до 10 июня действует запрет на посещение лесов. Он возник из-за высокой пожарной опасности. Распространению огня способствовала весенняя аномальная жара, шквальный ветер и отсутствие осадков. Больше всего возгораний происходит из-за неосторожного обращения с огнём. Ущерб от пожаров превысил 118 млн рублей.